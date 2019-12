Le Sud: le cocu de la planification hospitalière?

A propos de la stratégie de l’Hôpital fribourgeois.

Les districts de la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse avaient été pionniers en matière de réorganisation hospitalière au travers de la Déclaration de Vaulruz signée en 1997. Ils renonçaient au maintien d’une palette complète de soins aigus sur chacun des sites de Billens, Châtel-St-Denis et Riaz. Ce dernier devenait l’hôpital de soins aigus de référence pour le sud du canton, Billens et Châtel devenaient des centres de soins et de réadaptation. Pendant ce temps, les autres districts concernés, soit la Singine et le Lac, campaient sur leurs positions (maintien des soins aigus dans chacun des hôpitaux).

Dans le cadre de la planification cantonale subséquente, les districts du Sud ont une fois encore joué le jeu. Alors que Riaz…