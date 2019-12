Le vieil homme et l'araignée

Comme ces dernières années, LaGruyère a sollicité un auteur fribourgeois pour l’écriture d’un conte de Noël inédit. Au tour du Glânois Bastien Roubaty de nous inviter dans son univers.

BASTIEN ROUBATY

Quel silence.

Les grandes oreilles qui dépassaient de son bonnet rouge étaient habituées à n’entendre aucun bruit dans la forêt, là d’où il venait. Mais ici! D’habitude, les passants papotaient, les téléphones zonzonnaient et les moteurs ronronnaient. Il y avait des sirènes, des crissements, des klaxons et des alarmes. Des oiseaux au printemps et des tondeuses à gazon en été. Pourtant, ce jour-là, dans le froid sec et piquant, tout semblait feutré, murmurant, endormi.

Sa moustache souffla un nuage de sucre glace. Emmitouflé dans un épais manteau rouge, ses paluches bien au chaud dans ses…