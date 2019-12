SEMSALES

Louis Berthoud est décédé à l’HFR site de Meyriez, samedi 30 novembre. Il était dans sa 76e année. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Semsales, mardi 3 décembre.

Louis est né le 18 mars 1944 dans le foyer d’Emile et Roseline Berthoud- Suard. Il grandit au côté de Denise, sa sœur aînée. Dès ses jeunes années, il travailla sur le domaine familial qu’il reprit en 1976. Il consacra son temps et beaucoup d’énergie à le faire fructifier. C’était un éleveur avisé qui a d’ailleurs souvent été primé.

En 1967, Louis Berthoud épousa Jacqueline Weggenmann qui lui donna deux enfants, Karine et William. Plus tard, la famille s’agrandit avec la venue de quatre petits-enfants: Laura, Yannick, Adeline et Rémy que Louis Berthoud chérissait.

Sociable, il aimait le contact et était…