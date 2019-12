Marcel Vial

des Praz-Devaud

LE CRÊT

Marcel a vu le jour le 10 juin 1931 au Crêt, dans la ferme des Praz-Devaud. Il était le troisième enfant de Joseph et Lucie née Bugnon. Il a grandi au côté de ses quatre frères et de sa sœur.

Orphelin de père à 17 ans, il a œuvré avec courage et détermination pour tenir à flot l’exploitation et subvenir aux besoins des plus jeunes. Plus tard, passionné, plein de ressources et de créativité, il a fondé avec une bande de copains la fanfare paroissiale La Lyre, et a tenu le registre des cymbales. Marcel est également monté sur les planches pour jouer dans diverses pièces de théâtre. Très investi dans la vie collective de sa commune et des diverses sociétés, les fêtes et activités villageoises pouvaient compter sur sa présence et son engagement.

En 1959, le 11 avril,…