Marie-Louise Genoud née Genoud

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Marie-Louise est née le 18 février 1936 dans le foyer d’Auguste et Thérèse Genoud. Son frère Louis et elle ont été élevés au Rafour par leur tante Lucie et leur oncle Joseph. La jeune fille a effectué sa scolarité à l’école de Fruence. Durant de nombreuses années, elle a travaillé dans le domaine du textile.

Marie-Louise a épousé Alfred Genoud le 8 avril 1968, à Châtel-Saint-Denis. Elle contribuera par la suite aux travaux de la ferme. La famille s’est agrandie avec la naissance de Jean-Bernard, Marie-Claire et Nicolas. Son passe-temps favori était le chant. Elle fut récompensée pour ses nombreuses années de fidélité au sein de La Cécilienne de Châtel-Saint-Denis. Elle appréciait également beaucoup les sorties avec la «vulgarisation». Grand-maman à cinq reprises,…