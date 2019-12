Marie-Thérèse Chevalley-Berset

ATTALENS

Née le 3 avril 1927, dans la famille d’Elie et Maria Berset, à Villarsiviriaux, Marie-Thérèse était l’aînée d’une fratrie de cinq frères et trois sœurs. Elle a toujours secondé sa maman et a pris une part active aux travaux de la ferme.

Marie-Thérèse conservera, sa vie durant, le goût de l’effort et du travail bien fait, un sens aigu de la famille et des responsabilités, voire le souci que peuvent entraîner, justement, ces responsabilités.

Dès l’âge de 16 ans, il a fallu amener un peu d’eau au moulin familial: jeune fille en place, comme on disait à l’époque, les quelques sous qu’elle gagnait y contribuaient. L’un de ses emplois l’amena à Attalens, où elle rencontra Georgi, de sept ans son aîné. Victimes consentantes du coup de foudre, les tourtereaux ont scellé leur union le…