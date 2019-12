TRAIL. Le Fribourg by night trail, course nocturne de 32 kilomètres (pour 1000 mètres de dénivelé positif), est revenu à Mathieu Clément. Le Vuadensois de 24 ans s’est imposé avec un temps record de 2 h 25, devançant le Fribourgeois Vincent Baeriswyl (2 h 29) et le Charmeysan Maxime Brodard (2 h 35). Côté féminin, la Grisonne Luzia Buehler l’a emporté en 2 h 48. Au total, 264 participants ont rallié l’arrivée – située en Basse-Ville – de cette quatrième édition.