Mathilde Gremaud s'offre une sixième victoire mondiale

Quel retour de Mathilde Gremaud! La Rochoise de 19 ans, qui avait dû abandonner suite à une chute à l'entraînement la semaine dernière à Pékin, s'est offert avec autorité le Big air d'Atlanta. Avec un total de 180,75 points, atteint grâce à un double cork 1260 au premier run et un rodeo 900 au second, la Gruérienne a devancé de cinq points sa compatriote grisonne Giulia Tanno et la Britannique Isabel Atkin (164,25 points). Déjà victorieuse à Modène début novembre, Mathilde Gremaud a ainsi confirmé qu'elle était actuellement la meilleure athlète du monde en Big air. Prochaine échéance en Coupe du monde: le slopestyle de Font Romeu (France), du 9 au 11 janvier 2020.