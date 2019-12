Mesures radicales espérées

A propos du trafic routier à Bulle.

De la soumission irréfléchie aux règlements cantonaux et fédéraux sont nés, il y a quelques années, les absurdités et les non-sens tels que la suppression de giratoires et de passages piétons donnant pourtant entière satisfaction. Cela sous prétexte qu’il s’agit d’une zone 30 km/h.

Heureusement, on a repeint des passages piétons devant les écoles. Le tragique de l’histoire, c’est que, paraît-il, il a fallu pour cela demander une autorisation spéciale aux universitaires bureaucrates de Fribourg ou Berne. Comme si le bon sens avait besoin de tampons et de signatures pour exister.

Pour en revenir au «cancer automobile» qui frappe Bulle (comme le reste de l’humanité, d’ailleurs), ne faudrait-il pas se passer des remèdes actuels qui agissent comme des…