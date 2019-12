Mozart en minuscule

Thierry Joor et Gradimir Smudja

MAUSART À VENISE

Delcourt

Quand Wolfgang Amadeus se mue en version animalière, le génie musical prend des airs de petite souris et Mozart devient Mausart. Après un premier tome qui marquait l’ascension du musicien, le voici sur les routes de la gloire, laissant en Autriche le loup jaloux Salieri et sa belle Constance pour une série de concerts en Italie. La dernière étape se profile: Venise, flamboyante, colorée et dansante aux musiques du carnaval, où il fera plusieurs rencontres inattendues. Mais se pourrait-il que ce voyage ne soit en fin de compte qu’une souricière?

Ce récit jeunesse signé Thierry Joor est d’abord un prétexte pour laisser les crayons magiques de Gradimir Smudja s’exprimer. La Cité des Doges revit, majestueuse, dans cette histoire de…