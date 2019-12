Noël est un cadeau

A propos de la fête de Noël.

Il est quasi impossible de parler de la fête de Noël sans faire référence à la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Il n’est pas venu au monde pour faire plaisir ni pour juger, mais pour sauver. Sans prétention, ni fanfare, il est né simplement dans une étable. Il ne faisait pas partie des vedettes ni des grands de ce monde. Il n’a pas voulu faire de distinction entre les humains, leurs croyances, leurs origines, leur niveau social. Pèlerin en Palestine durant trois ans et porteur d’un message d’amour et de paix, Jésus a cherché à gagner à sa cause des hommes et des femmes de tous les horizons qui espéraient trouver une assez grande raison de vivre. Beaucoup ont reconnu le Messie, d’autres ont saisi le sens du pardon et de la réconciliation. Encore…