Pitch Black

RTL9, VENDREDI, À 20 H 45



Un vaisseau commercial traverse le cosmos, lorsqu’une pluie de micrométéorites transpercent sa coque et l’entraîne à la dérive. Fry, son pilote, parvient à le poser, non sans dommages matériels et humains, sur la planète la plus proche, aride et éclairée par trois soleils. Parmi les quelques survivants se trouvent Johns, qui convoie Riddick, un tueur dont les yeux ont été opérés pour voir dans l’obscurité, Imam, un prêcheur musulman accompagné de trois jeunes adolescents, l’antiquaire Paris, la géologue Shazza et l’adolescente Jackie. Le groupe arrive dans un campement désert… ■