RTL9, MARDI, À 20 H 45

Will Freeman est un trentenaire londonien et un célibataire endurci. Vivant allégrement grâce aux droits d’auteur qu’il perçoit des œuvres de son père, il s’invente un fils pour draguer des mères célibataires. Un jour, il fait la connaissance de Marcus, un garçon de douze ans, fils de Fiona, une thérapeute, et tête de Turc de l’école. Will et Marcus deviennent amis, et pendant que Will apprend à Marcus l’art d’être cool, Marcus apprend à Will l’art d’être… adulte! ■