Pubère à cinq ans et demi

De plus en plus de jeunes filles vivent les premiers signes de la puberté à un âge précoce. Soit avant huit ans, à l’image de Ninon*, qui avait 5 ans et demi quand ses seins ont commencé à pousser. Un phénomène désarçonnant pour l’enfant et ses parents, dont les causes sont encore inconnues.

PRISKA RAUBER

Ninon* était à l’école enfantine, jouait à la poupée, commençait à lire, croyait au Père Noël et voyait sa poitrine pousser. Elle avait 5 ans et demi mais déjà son corps sortait de l’enfance, devenait celui d’une femme. Ninon a 9 ans aujourd’hui («bientôt 10», précise-t-elle). Depuis quatre ans, elle est médicalement suivie pour une puberté précoce.

«C’était l’été, nous étions à la plage, se souvient sa maman. Mon mari la tartinait sans ménagement de crème solaire lorsque Ninon a dit…