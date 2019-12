Quatre piscines pour couvrir les besoins des élèves

SARINE ET HAUT-LAC. Le nouveau cycle d’orientation prévu à Givisiez, sur le site des Taconnets, disposera d’une piscine de 25 mètres. Mais cela ne suffira pas pour mettre en pratique les recommandations du Plan d’études romand (PER), introduit en 2011. «Le PER recommande la pratique de la natation à hauteur d’au moins dix périodes d’enseignement par année scolaire, durant toute la scolarité obligatoire», rappelle l’Association du cycle d’orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français. A l’heure actuelle, l’offre en bassins ne le permet pas. C’est pourquoi l’association recherche des partenariats pour garantir, à terme, l’égalité de traitement entre toutes ses écoles. Soit le projet de centre aquatique prévu à Avry Centre, pour les CO de Sarine Ouest et du Gibloux, un autre…