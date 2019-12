Rétrospective 2019 MARS - AVRIL

Mars

En ce mois de mars, un vent de fraîcheur a envahi les cités de toute la planète. Des millions de jeunes étaient descendus dans les rues pour défier leur gouvernement, pas assez impliqué dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pancartes, slogans, défilés: ils se sont tous unis pour un monde plus respectueux de cette bonne vieille Terre qui tousse et qui, appuyée à son tintébin, peine de plus en plus à faire face. Tous? Non. Dans certains pays, les jeunes n’ont pas manifesté. Avaient-ils confiance en l’action de leur nation? Non. Ils n’avaient tout simplement pas le loisir de donner leur opinion. Enfin si. Enfin presque.

En Corée du Nord, les habitants ont bien pu s’exprimer. Pas dans la rue à propos du climat, mais dans les urnes, à l’occasion des élections législatives.…