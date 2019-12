Rétrospective 2019

MAI

REMONTADA. Il y a d’abord ce match aller, à Barcelone. Une rencontre d’une intensité folle, marquée par un coup franc magique de Lionel Messi à 30 mètres, par des tirs sur les montants, des sauvetages sur la ligne… Et puis, quelques jours plus tard, les deux formations se retrouvent à Liverpool. Les Anglais se retrouvent dos au mur. Une muraille même, tant la tâche paraît impossible. Victorieux 3-0 en Espagne, le FC Barcelone de Messi et Suarez semble au-dessus du lot, insubmersible. La finale de la Ligue des champions leur tend les bras, la coupe aux grandes oreilles leur fait déjà les yeux doux. Mais, en ce 7 mai 2019, quelque chose de très spécial se déroule à Anfield. En nonante minutes, les hommes de Jürgen Klopp parviennent à renverser la vapeur en l’emportant 4-0. Le tout sans…