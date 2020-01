Rétrospective 2019

SEPTEMBRE

CLIMAT. «Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses.» C’était le 23 septembre au siège de l’ONU à New York et c’est le discours le plus percutant que la jeune Suédoise Greta Thunberg ait tenu durant son année climatique/ sabbatique. Les vieux grincheux ne comprennent pas pourquoi cette adolescente atteinte du syndrome d’Asperger fascine autant. C’est justement parce qu’ils sont vieux et grincheux. Que leur vie est derrière eux, que l’avenir de leur progéniture leur semble fort lointain et qu’ils ne sont plus si concernés par le sort de cette bonne vieille Terre.

La milléniale que je suis voit les choses différemment. Depuis mes 16 ans, je lance à tout-va que je ne veux pas d’enfants. Si c’est pour laisser ma descendance vivre dans la…