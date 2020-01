Rétrospective 2019

NOVEMBRE

FORTERESSE. On est plusieurs et même un certain nombre à penser que le mois de novembre ne sert à rien. Un mois de déprime, un temps de chien, trente journées superfétatoires. Arrêtons novembre! Les années passeraient plus vite, nous serions âgés plus tôt, mais plus jeunes.

Pour aimer novembre, il faut y fêter un mort ou un anniversaire. Il se trouve que le novembre de 2019 marquait les trente ans du début de la fin du mur de Berlin: une bonne raison pour se réconcilier avec le onzième mois de l’année.

Ganz genau! Le 9 novembre 1989, on commençait de péter le mur, ce rempart honteux derrière lequel chutaient des voix sourdes. Un vent de liberté se mit à souffler par les brèches, alléluia!

Aujourd’hui encore, il s’en vend des morceaux sur eBay, bouts de cailloux tagués, reliques…