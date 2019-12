Rap et Primasch avec son Oratorio

Après des débuts avec le groupe parisien XV Barbar, Cheu-B s’est lancé en solo et a sorti Welcome to Skyland, en 2017. Ce vendredi, ce rappeur très marqué par les Etats-Unis et parfois comparé à A$AP Rocky est l’invité de la troisième soirée Colors Live d’Ebullition. Il partagera l’affiche avec Shaïm & Santo.

Dimanche, Ebullition change de style en accueillant Primasch. Le violoniste gruérien retrouve son Chœur des Bâtards, fondé pour la Piccola messa di Gloria que lui a commandée le festival Altitudes en 2016. Cet ensemble a persisté pour devenir le chœur interprétant les œuvres chorales composées par Jean-Christophe Gawrysiak, alias Primasch. Pour cette période de l’avent, c’est un Oratorio de Noël qu’il viendra présenter.

Le Chœur des Bâtards comprend des chanteurs aguerris ou pas,…