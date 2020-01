Sebastian Rauber envoie un signal fort à ses adversaires

La première des huit manches de la Coupe fribourgeoise de ski de fond s’est tenue dimanche aux Mosses, dans des conditions idéales. La Coupe de Lys a couronné Sebastian Rauber, qui s’affirme comme le favori pour remporter le classement général. Tour d’horizon.

JONAS RUFFIEUX

Qui succédera à Béat Trachsel, vainqueur du classement scratch de la Coupe fribourgeoise de ski de fond 2018/2019? Le fondeur de Plasselb fera son maximum pour conserver son titre. Mais il devra se méfier de plusieurs gros concurrents. Le Veveysan Luca Fuso, deuxième l’an dernier, peut-il lui ravir sa couronne? Le jeune Fabrice Schuwey, qui a remporté chaque course à laquelle il a participé l’an dernier, pourra-t-il s’aligner plus souvent et détrôner le lauréat? Qu’en est-il du très régulier Sebastian Rauber, qui se…