Star Wars enfin de retour en solo

La sortie de Star Wars Jedi: fallen order a apporté une certitude: le monde Jedi est bien mieux en mode solo. Le jeu est réussi, mais aurait mérité un scénario plus recherché.

Enfin il est sorti! Huit ans après le deuxième volet du Pouvoir de la Force, la série Star Wars revient avec un jeu axé sur le mode solo. Développé par les studios Electronic Arts (EA), Star Wars Jedi: fallen order raconte l’histoire d’un Padawan, Cal Kestis, qui a survécu à l’extermination des Jedi (l’Ordre 66 pour les connaisseurs).

Les deux opus Battlefront (2015 et 2017), axés sur des combats armés, sans mode campagne et exclusivement en ligne, s’étaient révélés décevants. Surtout quand on a connu Jedi Academy au début des années 2000 sur PC ou les deux épisodes du Pouvoir de la Force (2008 et 2010) sur…