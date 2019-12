Temps présent

Infirmières à cœur ouvert



Alors qu’en France le système de santé est en crise profonde, le climat n’est pas tout rose chez nous, en particulier au sein du personnel infirmier. Les infirmières et infirmiers sont près de 46% à abandonner le métier avant l’âge de la retraite. Un chiffre qui donne la mesure d’un vrai malaise. Agnès, Carmen, Jérôme, Anita, Luisa et les autres, saisis sur le terrain, témoignent à cœur ouvert de leur engagement et de leurs inquiétudes pour l’avenir de la profession. Une immersion passionnante dans nos hôpitaux à la rencontre de celles et ceux que leur métier propulse au cœur de la souffrance humaine. Les infirmières et infirmiers qu’a rencontrés Cédric Louis dans leur quotidien évoquent les spécificités d’une profession «où la peur de faire le faux geste est…