RTS1, JEUDI, À 20 H

Californie, au cœur des incendies

A travers les vidéos filmées par les sauveteurs et les survivants qui ont traversé l’enfer, Temps présent vous raconte le feu le plus meurtrier et le plus destructeur de l’histoire de la Californie. Il y a une année, la ville de Paradise a été ravagée entièrement par les flammes et 85 personnes ont perdu la vie. Ce reportage revient sur ce terrible événement en donnant la parole aux victimes et aux sauveteurs et tente de comprendre quel rôle a joué le réchauffement climatique dans cette catastrophe. ■