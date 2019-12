Top 10 des frères Bussard pour leur première

SKI-ALPINISME

La Coupe du monde de ski-alpinisme s’est ouverte hier à Aussois, en Savoie française, avec la course individuelle. Chez les élites, la victoire est revenue à l’Italien Robert Antonioli, tandis que le Bernois Werner Marti s’est classé 3e. Côté régional, en l’absence du Charmeysan Rémi Bonnet, Robin et Thomas Bussard ont effectué leurs grands débuts en Coupe du monde. Les frères jumeaux d’Albeuve ont pris la 7e et la 10e place de l’épreuve junior (1400 m de dénivelé), pointant à respectivement cinq et six minutes du lauréat italien Matteo Sostizzo (1 h 11). Les deux Gruériens de 17 ans, par ailleurs sélectionnés pour les prochains jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne, disputeront encore l’épreuve de sprint ce samedi à Aussois.