Top 20 pour Jérémy Schouwey au Circuit des courses

Réunissant les épreuves de la Corrida bulloise, l’Escalade et la course Titzé de Noël, le Circuit des courses s’est achevé samedi soir à Sion avec la victoire du Genevois Julien Wanders (19’25 pour 7 kilomètres). Meilleur régional, Jérémy Schouwey (Villars-sous-Mont) s’est classé 17e en 20’51, suivi de près par le Bullois Yan Volery (20’57). Jérémy Schouwey termine ainsi à une remarquable 20e place (8e Suisse) au Circuit des courses, enlevé par le Kényan Boniface Kibiwott. Du côté féminin, la course Titzé de Noël a été remportée samedi par l’Ethiopienne Helen Bekele (15’29 pour 5 kilomètres). Dix-septième à Sion en 17’09, la Riazoise Laura Colliard finit également dans le top 20 au classement général (17e exactement), signant au passage le sixième résultat parmi les Suissesses.