Un «billard» pour le début de saison

La Coupe fribourgeoise s’ouvre ce dimanche avec la Coupe de Lys, première des huit étapes au calendrier cantonal. «La date est idéale. Les fondeurs sont dans les starting-blocks, ils sont tout fous de pouvoir en découdre après s’être entraînés tout l’automne», note Julien Gurtner, président du Ski-club Lys Albeuve-Neirivue, organisateur de la compétition d’ouverture. Celle-ci aura lieu comme prévu aux Mosses, avec des départs donnés devant le Centre nordique. La course masculine (d’une longueur de 12,8 kilomètres) s’élancera à 9 h 30, les juniors (9,6 km) à 9 h 45, les dames et juniors (7,4 km) à 10 h et enfin les épreuves jeunesses dès 10 h 30. «Contrairement à l’an dernier, la météo s’annonce magnifique avec le soleil. On attend plus de 150 participants.» Julien Gurtner promet…