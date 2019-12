Un chacal doré trouvé mort au bord d’une route

COLONISATION

Un chacal doré a été retrouvé mort début décembre, au bord de la route cantonale entre Galmiz et Sugiez. L’animal a été amené à l’Hôpital des animaux (Tierspital) de Berne par le garde-faune. L’autopsie confirme la mort par accident routier, a indiqué vendredi la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts. La première observation en Suisse et dans le canton de Fribourg date de novembre 2011. L’aire de distribution du chacal doré s’étend du sud-est de l’Asie à l’Europe, en passant par le Moyen-Orient. Il colonise la Suisse depuis l’Europe de l’est. Totalement inoffensif, ce canidé (Canisaureus) ressemble à un chien de taille moyenne à la fourrure touffue. Très opportuniste, son régime alimentaire d’omnivore est très similaire à celui du renard. Arrivé…