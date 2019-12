Un podium en Italie pour Marielle Progin

La Bulloise Marielle Progin a pris part ce week-end en Italie à une manche de l’Alpencup de biathlon. A Valdidentro, la Gruérienne de 21 ans s’est classée troisième de la catégorie juniors (10 participantes). «A ma grande surprise! souligne-t-elle. J’ai réussi un 10 sur 10 aux tirs et je termine meilleure Suissesse. Le lendemain dimanche, je me suis encore classée quatrième et deuxième Helvète, avec un nouveau 10 sur 10 et à seulement trois secondes du podium. Sur ces deux formats sprint de 7,5 km, le parcours était extrêmement engagé, avec une piste très vallonnée.» Et Marielle Progin de préciser: «Une bonne partie de la concurrence était alignée en Coupe du monde juniors. Mais je suis très satisfaite de ce résultat, qui représente mon premier podium au niveau international.»