Un silence bruyant A propos de la vision 2030 de l’HFR.

En 1997, plutôt que d’attendre des décisions lourdes et tranchantes venant de Fribourg, les députés du sud du canton, réunis avec leurs préfets, s’étaient déclarés pour un projet de collaboration interhospitalière, l’hôpital du Sud fribourgeois. Riaz en était le centre de soins aigus, et Châtel-St-Denis et Billens des unités de réadaptation décidées politiquement, dans le cadre de la planification cantonale.

Cet appel de Vaulruz de 1997 débloquait le débat sur la réorganisation hospitalière cantonale permettant d’aboutir à la structure HFR actuelle sans, malheureusement, le site de Châtel St-Denis. La tempête des coûts hospitaliers avait eu pour conséquence d’en faire sa première victime.

Lors de la dernière session du Grand…