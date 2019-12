Une baisse d’impôts de plus de 30 millions

Le Grand Conseil a accepté hier quatre mesures de réduction d’impôts pour les personnes physiques, pour un montant annuel de 30,4 millions de francs. Les propositions retenues viennent de trois motions déposées par le PDC, le PLR et l’UDC.

XAVIER SCHALLER

Trois motions et 14 propositions. La droite du Parlement (PDC, PLR et UDC) avait décidé de mettre la pression sur le Conseil d’Etat pour obtenir des baisses d’impôts. Ménageant la chèvre et le chou, comme il en a l’habitude, le directeur des Finances Georges Godel a proposé de garder quatre mesures, d’un coût annuel de 30,4 millions. Le paquet a été accepté vendredi.

«Le Conseil d’Etat répond très astucieusement, en acceptant un petit peu dans chaque motion et en proposant le fractionnement, a estimé Claude Brodard (plr, Le Mouret). Une…