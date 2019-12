Une exposition où dialoguent découpage et céramique

Le Musée du Pays-d’Enhaut, à Château-d’Œx, expose des œuvres de Françoise Ostermann et Adrien Chevalley. De cette carte blanche est née une rencontre entre deux générations et deux techniques, entre une découpeuse (ancienne conservatrice du musée) et un artiste plasticien contemporain. Tous deux ont mis en scène leurs œuvres, indique le communiqué de presse, «pour former des tableaux dans lesquels s’établit un dialogue entre les céramiques et les découpages, qui à leur tour habitent et mettent en valeur le mobilier ancien et autres pièces des riches collections du musée». Après le vernissage de ce vendredi (18 h), l’exposition est ouverte jusqu’au 29 mars, du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h. www.musee-chateau-doex.ch.