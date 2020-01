Vite, qu’on passe en 2020!

PAR KARINE ALLEMANN / MAXIME SCHWEIZER

Janvier

Robin et Thomas Bussard

Six médailles à eux deux, dont trois titres de champion du monde pour Robin et un pour Thomas. En mars dernier, les jumeaux d’Albeuve avaient écrasé toute concurrence aux championnats du monde cadets de ski-alpinisme. Vendredi 10 janvier à Villars-sur-Ollon, la station qui les a tant couronnés, ils seront les archifavoris de la course individuelle des jeux Olympiques de la jeunesse. L’un d’eux pourrait, en cas de victoire, devenir le premier jeune champion olympique de l’histoire, leur sport faisant son entrée aux Jeux à cette occasion.

Février

Mathilde Gremaud

Victorieuse des deux Big air de Coupe du monde auxquels elle a participé cette saison (elle a déclaré forfait à Pékin), Mathilde Gremaud fait figure de favorite…