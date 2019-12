Yann Tiersen signe à la fois un best of et une relecture

Yann Tiersen

PORTRAIT

Pour qui n’aurait jamais entendu parler de Yann Tiersen, Portrait est la porte d’entrée idéale. D’abord parce que ce «nouveau» disque est un best of, donc une compilation en vingt titres du meilleur de vingt-cinq ans de création. Mais surtout parce que le pianiste breton a eu la brillante idée de réenregistrer ses compositions avec une poignée d’invités. Dès Introductory movement, il s’est adjoint les guitares mena- çantes de Stephen O’Malley, l’un des démiurges de Sunn O))). Une relecture tout simplement sublime de Mouvement introductif, le premier titre de son premier album, La valse des monstres, paru en 1995. Un dialogue impromptu entre violon et clavecin, d’un côté, et saturation orageuse d’un Marshall poussé sur 12.

La suite est à l’unisson.…