«On ne peut pas gagner comme ça!»

Impeccable devant sa cage, Margaux Favre sort frustrée de la défaite 2-0 concédée face à la Suède, hier en demi-finale du tournoi des jeux Olympiques de la jeunesse. L’équipe de Suisse et la Gruérienne espèrent remporter la médaille de bronze, cet après-midi à la Vaudoise Arena.

KARINE ALLEMANN

Les Helvètes ne disputeront pas la finale du tournoi féminin des jeux Olympiques de la jeunesse, ce soir à la Vaudoise Arena de Lausanne. Battues 2-0 hier par la Suède, Margaux Favre et l’équipe de Suisse batailleront un peu plus tôt dans la journée (17 h) pour tenter de décrocher la médaille de bronze. Comme l’équipe de 2016 l’avait fait il y a quatre ans à Lillehammer.

Impressionnante vendredi lors de la victoire aux tirs au but face à la République tchèque (0-0 après trois tiers), la gardienne…