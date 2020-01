Ils étaient 90 samedi et 70 le dimanche à s’être déplacés en car au Brassus pour encourager Antonin Savary. Le fondeur du SC Riaz a pris le 7e rang du cross et a terminé 10e du sprint. Il vise également un top 10 aujourd’hui en classique.

MAXIME SCHWEIZER

Antonin Savary savait plusieurs jours avant sa course que près de cent personnes seraient présentes samedi au Brassus pour l’encourager. Le fondeur de 17 ans a senti la pression monter peu à peu avant sa première aux JOJ. «Voir toutes ces personnes autour de la piste, c’était assez impressionnant. Je me disais que, si je ne participais qu’au prologue, j’aurais l’air bête (rires).» Pari réussi, puisqu’elles n’ont pas fait le déplacement pour rien. Le Gruérien a pris part à l’une des demi-finales et à la finale pour terminer au 7e rang du…