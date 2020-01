Pour son quatrième départ de Coupe du monde, Pierre Bugnard a terminé 47e du géant, samedi à Adelboden.

Retour sur la course avec le Charmeysan, lucide sur sa performance qu’il juge insuffisante.

Fans et famille étaient présents dans les travées de cette course réputée exigeante et reconnue pour son ambiance particulière.

MAXIME SCHWEIZER, ADELBODEN

Pierre Bugnard interrompt l’interview, se retourne vers l’écran géant et prend le temps de regarder le passage de son compatriote et collègue d’entraînement Daniele Sette. La 12e place provisoire (19e rang final) du Bernois provoque un rictus chez le Charmeysan. «Je suis content pour lui, mais sa performance veut aussi dire que j’aurais pu faire mieux. La piste était parfaite, j’aurais pu le faire…»

Samedi, Pierre Bugnard a passé l’arrivée du…