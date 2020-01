Pour son programme phare The Voice, TF1 sort Lara Fabian de sa retraite. L’ex-diva ne monte pas le niveau d’une équipe de coaches qui a perdu de la gueule.

Samedi 18 janvier, on en trépignait d’impatience. Sur TF1, décor rouge, Nikos Aliagas qui sourit à pleines dents et ce jingle: «This is The Voice !» Le rideau métallique s’ouvre, et là, patatras! Dès les premières images, l’horreur nous frappe de plein fouet et il a un visage (oublié depuis les années 2000), celui de Lara Fabian. La Canado-Belge est l’une des quatre coaches avec Amel Bent (OK), Marc Lavoine (oui!) et Pascal Obispo (parce qu’il le faut bien). Exit Mika, surdoué de la musique qui décortiquait de manière chirurgicale les candidats, leurs blessures, leurs péchés mignons et leurs ambitions intimes après deux minutes de…