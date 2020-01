VILLARS-SUR-GLÂNE

Albert Bovigny est décédé dans sa 95e année, le 8 janvier à la Résidence Les Martinets, à Villars-sur-Glâne.

Albert est né le 15 septembre 1925 dans la famille de Marcel, cordonnier, et Judith Bovigny-Charrière, à Vaulruz, qui eurent quatre enfants. Albert était le deuxième avec son jumeau Henri. Il perdit sa maman à l’âge de 7 ans. Il eut encore six sœurs d’un second mariage de son père avec Frida qui se chargea d’élever cette grande famille.

Son école obligatoire terminée, après un stage d’une année en Argovie en tant que porteur de pain, Albert revint travailler comme domestique de campagne dans une grande ferme de Vaulruz, jusqu’à l’âge de 20 ans. Après son école de recrues, il retourna en Argovie où il vécut de divers petits boulots avant d’être engagé en 1947 par…