Alcoolisé et non accompagné, l'élève conducteur se blesse en sortant de la route à Ecublens

Qui se déporta sur la droite et termina sa course contre arbre, en contrebas d’un talus. Légèrement blessé, le conducteur a été pris en charge par les ambulanciers et acheminé vers un hôpital. Une interdiction de conduire lui a été notifiée et remise.

La voiture a été prise en charge par la dépanneuse du garage de service.