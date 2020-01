Aux JOJ avec l’étiquette de favoris collée au casque

C’est vendredi à Villars-sur-Ollon que Robin et Thomas Bussard disputeront la première de leurs trois courses aux jeux Olympiques de la jeunesse. Grandissimes favoris, les champions du monde cadets assument avec bonheur tout en «gardant les pieds sur terre».

KARINE ALLEMANN

Ils ont l’enthousiasme d’athlètes encore en devenir. L’impatience de leurs 17 ans, la force rassurante des sportifs capables de gagner et une gentillesse pleine d’humour et de décontraction qui façonne leur charmante personnalité. Robin et Thomas Bussard ont éclos aux grands jours aux championnats du monde de ski-alpinisme, en mars dernier, quand ils ont remporté tous les titres mondiaux cadets en jeu à Villars-sur-Ollon. Ce vendredi, les jumeaux d’Albeuve seront les grandissimes favoris de la course individuelle…