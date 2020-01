Aux racines spectrales du Japon

Lafcadio Hearn et Benjamin Lacombe

HISTOIRES DE FANTÔMES DU JAPON

Soleil

Les histoires traditionnelles nipponnes regorgent de créatures très étranges, d’esprits plus ou moins sympathiques, de vieilles sorcières ou d’ogres géants. Ces yokai ont depuis gagné en visibilité dans les mangas et les animés, mais ils ont bien failli disparaître sous le coup de la modernisation forcée du pays au XIXe siècle. A l’instar de beaucoup de pays européens, quelques savants inquiets d’une telle perte commencent à répertorier les légendes avant qu’elles ne tombent dans l’oubli. Paradoxalement, celui qui initie ce mouvement et court les campagnes pour recueillir ces textes et les préserver est un étranger, un Irlandais tombé amoureux du pays à son arrivée en 1890. Un des premiers à en obtenir la nationalité…