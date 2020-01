RTS1, MARDI, À 20 H 10

Légumes d’hiver, trop choux!

Choux, poireaux, navets, raves et autres doucettes, ce sont les légumes d’hiver. Souvent méconnus, mal aimés, on les dit parfois moins appétissants que les tomates, les poivrons et les courgettes estivales… pourtant, les légumes d’hiver ne manquent pas de qualités comme en témoigne ABE. Le chou tient la vedette de l’émission. Comment cultive-t-on les légumes d’hiver sous nos latitudes? Comment les conserve-t-on? Comment les cuisinet-on? Le chou, par exemple, est une source précieuse de vitamines… ■