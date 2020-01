Bonnet 2e, Jérémy Muriset champion

CHAMPIONNATS DE SUISSE. Les premiers titres nationaux ont été décernés samedi sur l’épreuve verticale, dans le cadre de la Bourlaka’s race de Veysonnaz. «Trois ou quatre fois deuxième derrière Wernern Marti», Rémi Bonnet visait le titre (LaGruyère de samedi). Le Charmeysan a dû, une fois de plus, s’avouer vaincu face au Bernois. En plus des 2e et 3e places de Thomas et Robin Bussard en juniors, à noter la médaille d’argent remportée par Noémie Overney (Charmey) chez les filles. Valentine Moret (Charmey) a, elle, terminé troisième en espoirs. Une compétition, chez les garçons, dominée par Jérémy Muriset (Val-de-Charmey), champion cadets. KA

RÉSULTATS



Championnats de Suisse de verticale, résultats des meilleurs régionaux



Seniors: 1. Werner Marti (Grindelwald) 30’14; 2. Rémi Bonnet (Crésuz)…