Buxtehude, Bach et Mozart à l’orgue

Dimanche, la saison des concerts d’orgue de Saint-Pierre-aux-Liens se poursuit en cette veille de l’Epiphanie. Philippe Despont, l’un des trois organistes titulaires de la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, propose un récital sur l’instrument historique Aloys Mooser de l’église de Bulle. Parmi les œuvres au programme, deux ont été écrites pour le temps de Noël: le choral Puer natus in Bethleem, de Dietrich Buxtehude, ainsi que cet autre choral, de Jean-Sébastien Bach, Jesu meine Freude – d’autres partitions de ces deux compositeurs seront jouées. Suivront le Rondo en do majeur, de Carl Philipp Emanuel Bach, et la Sonate en fa majeur, de Wolfgang Amadeus Mozart. Le concert durera un peu moins d’une heure. JnG

Bulle, église Saint-Pierre-aux-Liens, dimanche 5 janvier, 17 h. Entrée libre,…