Ce drôle de lien nommé amitié

LA TUFFIÈRE. Ils l’ont créé à l’automne 2018, avant de tourner dans toute la Suisse romande, passant notamment par la salle CO2, Bicubic, Equilibre, Le Bilboquet… Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio vont bientôt clore l’aventure de leur spectacle commun, Les amis: leur passage à La Tuffière, ce samedi, est l’une des dernières chances de le découvrir. Ou de le revoir. Au final, ils auront connu le succès à travers quelque 45 dates.

Sous-titré «splendeurs et misères du sentiment amical», le spectacle est le fruit de la première collaboration entre les deux humoristes. Amis de longue date, ils ont souhaité porter à la scène les questions et réflexions qui entourent ce type de relation. Sur scène, Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio parlent de l’amitié, la leur, celle des autres. Tout en…