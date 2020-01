MOUDON

Le 18 décembre dernier, un ultime hommage a été rendu à Charly Genoud en l’église Saint-Etienne, à Moudon. Agé de 88 ans, il est décédé à l’hôpital de Payerne où il avait été admis le 23 novembre.

Charly est né le 28 juillet 1931 dans le foyer de Marius et Marie Genoud. Il grandit auprès de ses deux frères Armand et Roland (décédé à trois mois) et de ses quatre sœurs Jeanette, Georgette, Micheline et Marie-Hélène.

Il effectua sa scolarité à Châtel-Saint-Denis et en novembre 1945, la famille déménagea à Semsales. Charly travailla chez Auguste Sonney à La Rougève. Dans son village d’adoption, il participa à des pièces de théâtre, joua au sein de la fanfare et s’investit dans la paroisse.

En 1965, il épousa Christiane Gaudard et s’établit à Moudon. Il collabora pour la maison…