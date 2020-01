La situation des Juifs est devenue critique dans le ghetto de Varsovie. Le père de Srulik dit à son fils de fuir le plus loin possible afin de sauver sa vie. L’enfant, âgé de 8 ans, laisse donc sa famille et cours le plus vite possible pour échapper aux soldats allemands. Il brave mille dangers, le froid, la faim. Sur son chemin, il croise madame Herman…

Lundi, à 20 h 55, sur Arte