Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

BONNE ANNÉE. ON CONNAÎT. Mais comment écrit-on «bonne année» en langage épicène, promu à un succès grandissant en 2020? Facile. «Bon-ne an-née», deux traits d’union valent mieux qu’une guerre textuelle. Donc, mes vœux les meilleurs!

PARMI LES CARTES DE VŒUX NUMÉRIQUES reçues dans ma boîte e-mail, la plus sympa est un dessin animé – sponsorisé par une marque de lait italienne – qui présente des vaches qui dansent – oui, dansent – sur un pâturage de montagne, des holstein, on dirait la Gruyère, mais en fait, non, c’est un paysage fictif. Elles maillent de la croupe, sautillent, font des pas synchronisés, leur cloche tintant un Jinglebellsde circonstance. C’est drôle et léger. Exactement ce qu’il faut pour affronter une nouvelle décennie qui s’annonce sérieuse et…