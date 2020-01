Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

POUR LA PHOTO OFFICIELLE 2020, le Conseil d’Etat a posé, à BlueFactory, devant un vieux wagon abandonné de Cardinal, rouillé, sans fenêtre, excellent symbole d’une épave industrielle. Pour montrer qu’il est encore dans le coup, le Gouvernement s’est entouré de 18 personnalités qui, selon la présidente, «pimentent la vie fribourgeoise et rayonnent, aussi en dehors de notre canton». Ce que j’en pense? C’est un peu spécial – comme aurait dit mon père – et cette photo est un bel épouvantail qui devrait éloigner les investisseurs étrangers. Comment n’y verront-ils pas un endroit sinistré où le pouvoir politique s’est dilué en une communauté de chiffonniers d’Emmaüs? Ah! un canton campagnard, on ne s’en sort pas.

